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Врач Новоселов оценил вероятность деменции у Трампа

У президента США сегодня наблюдается снижение когнитивных функций, отметил врач.

Источник: Аргументы и факты

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru оценил вероятность возникновения деменции у президента США Дональда Трампа.

Напомним, журналист Адам Гэббатт в статье для The Guardian отметил, что президент США ведёт себя всё более странно во время публичных выступлений, что вызывает вопросы о его когнитивных способностях. По его словам, 78-летний политик уже более года демонстрирует неадекватное поведение на пресс-конференциях, в интервью и в импровизированных речах. Он часто резко уходит от темы, теряя логическую связность.

Нарушение когнитивных функций у Трампа увидел и Новоселов, при этом отметив, что в дальнейшем все может только усугубиться. Состояние президента США, по его словам, связано с нагрузкой, не соответствующей возрасту главы Белого дома.

«Не всегда когнитивные нарушения являются деменцией или в итоге доведут до нее. Но тем не менее действительно есть факторы, которые провоцируют или ускоряют когнитивное снижение, в частности это избыточная нагрузка, которой подвергает себя Трамп», — отметил Новоселов.

Врач констатировал, что точно сказать, возникнет ли у Трампа деменция, пока нельзя.

«Поведение американского президента — легковесность принятия решений, частая смена позиции по тем или иным вопросам и так далее — говорит о том, что у него есть когнитивное снижение. Дойдет ли это до деменции, или доживет ли Трамп до нее, покажет время. Например, у Рональда Рейгана признаки деменции стали проявляться, когда он еще был на посту главы государства. Но о том, что у него болезнь Альцгеймера, то есть деменция альцгеймеровского типа, было объявлено уже после завершения его президентского срока», — отметил Новоселов.

Врач добавил, что самый первый признак деменции — это нарушение памяти.

«Деменция — это когнитивные нарушения, только выраженные, когда заболевший не может обойтись без посторонней помощи. Так было с Байденом (ред. — экс-президент США), который забывал, где выход и куда ему нужно идти», — подытожил Новоселов.

Ранее врач-психиатр Шуров объяснил странности в поведении Трампа.

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