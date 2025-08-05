Врач Новоселов оценил вероятность деменции у Трампа

«Поведение американского президента — легковесность принятия решений, частая смена позиции по тем или иным вопросам и так далее — говорит о том, что у него есть когнитивное снижение. Дойдет ли это до деменции, или доживет ли Трамп до нее, покажет время. Например, у Рональда Рейгана признаки деменции стали проявляться, когда он еще был на посту главы государства. Но о том, что у него болезнь Альцгеймера, то есть деменция альцгеймеровского типа, было объявлено уже после завершения его президентского срока», — отметил Новоселов.