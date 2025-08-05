Медведев предупредил Запад о «дальнейших шагах» РФ после снятия моратория по РСМД

Если углубиться, мораторий с 2019 года является «односторонним». В связи с этим соглашение существовало без особой надобности. В тексте, опубликованном МИД, говорится, что Москва «поддерживала сдержанность» в соответствующей области. РФ соблюдала мораторий даже после выхода из договора США, который произошел в 2019 году. Как заверил МИД, Россия не прибегала к эскалации конфликта. Страна приняла «самоограничения». Однако в неких «оговоренных регионах» появились РСМД наземного базирования американского производства. Это позволяет Москве отменить ранее действующий мораторий.