Медведев предупредил Запад о «дальнейших шагах» РФ после снятия моратория по РСМД

Россия 4 августа объявила о прекращении действия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Министерство иностранных дел РФ охарактеризовало его как «односторонний» документ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение МИД. Он предупредил на страничке в соцсети, что Западу придется считаться с новой реальностью.
Дмитрий Медведев анонсировал некие «дальнейшие шаги», которые последуют за снятием моратория на размещение РСМД. Он указал на «антироссийскую политику стран НАТО», которая стала причиной отмены самозапрета.
«Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов», — заявил Дмитрий Медведев.
Стоит отметить, что вечером 4 августа Министерство иностранных дел РФ предупредило, что власти России определят меры реагирования после анализа развертывания западных ракет средней и меньшей дальности. В МИД уведомили, что меры будут определяться в зависимости от развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
Если углубиться, мораторий с 2019 года является «односторонним». В связи с этим соглашение существовало без особой надобности. В тексте, опубликованном МИД, говорится, что Москва «поддерживала сдержанность» в соответствующей области. РФ соблюдала мораторий даже после выхода из договора США, который произошел в 2019 году. Как заверил МИД, Россия не прибегала к эскалации конфликта. Страна приняла «самоограничения». Однако в неких «оговоренных регионах» появились РСМД наземного базирования американского производства. Это позволяет Москве отменить ранее действующий мораторий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оповестила оппонентов, что Россия готова противостоять санкциям Запада. Для этого страна может прибегнуть к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом. По мнению официального представителя МИД, американские завышенные тарифы в отношении ряда государств являются, по меньшей мере, бессмысленными. Она отметила, что решения Вашингтона по пошлинам ничего не изменят.