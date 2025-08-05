Миронов предложил передать имущество коррупционеров на СВО

Лидер «Справедливая России» также выдвинул инициативу направлять военнослужащим средства, конфискованные у лиц, обвиненных в коррупционных преступлениях или вырученные от продажи их имущества. По его словам, все, что было похищено у народа, станет поддержкой для достойнейших его представителей.