Адекватен ли Трамп: врачи оценили когнитивное состояние президента США

«С кого и сколько получить, Трамп помнит прекрасно. У него своя тактика, которая приносит определенные успехи. Он сумасшедшую гонку выиграл президентскую, отбился от всех судов, построил бизнес-империю. Да, изначально Трамп не Эйнштейн. У него достаточно средний мозг. Но у него есть свои уловки, выработанные годами действия. При этом в силу того, что Трамп нарцисс, эгоцентрик, он часто не слушает своих советников, поэтому иногда и ведет себя глуповато», — считает Шуров.