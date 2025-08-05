Адекватен ли Трамп: врачи оценили когнитивное состояние президента США

Американские журналисты обратили внимание на странности в поведении президента США Дональда Трампа и заподозрили, что у него из-за возраста снизились когнитивные функции. Проявляется это в противоречивых публичных выступлениях и заявлениях главы Белого дома. Чем может быть опасно нынешнее состояние главы США для него самого и мировой политики, aif.ru спросил у экспертов.
Решает политические вопросы как бизнесмен.
Врач-психиатр Василий Шуров объяснил странности в поведении Трампа его манерой вести дела, которая из сферы бизнеса перетекла в политику.
«Все относительно в этом мире. Когда мы смотрим на Джо Байдена (ред. — экс-президент США), явно с выраженным когнитивным дефектом, абсолютно беспомощного — это одна история. Странности же в поведении Трампа связаны с его манерой вести дела. Американский президент действует как бизнесмен в политике», — отметил Шуров.
Как пояснил психиатр, американский президент, чтобы добиться поставленной цели, оппонента или запугивает, или пытается задобрить, и в зависимости от того, получается у него или нет, он и меняет свою стратегию.
Поэтому, уверен врач, значимых когнитивных нарушений, тем более проблем с памятью у американского президента точно нет.
«С кого и сколько получить, Трамп помнит прекрасно. У него своя тактика, которая приносит определенные успехи. Он сумасшедшую гонку выиграл президентскую, отбился от всех судов, построил бизнес-империю. Да, изначально Трамп не Эйнштейн. У него достаточно средний мозг. Но у него есть свои уловки, выработанные годами действия. При этом в силу того, что Трамп нарцисс, эгоцентрик, он часто не слушает своих советников, поэтому иногда и ведет себя глуповато», — считает Шуров.
Сложно с Путиным из-за отсутствия принципов.
Врач констатировал, что у Трампа при этом, скорее всего, нет каких-то жестких принципов и моральных ограничений.
«Поэтому, когда американский президент сталкивается, например, с такими людьми, как Владимир Путин, с более твердой позицией, с принципами, конечно, выглядит очень бледно, неуверенно, из-за чего и меняет свою точку зрения, свои заявления в отношении России», — сказал Шуров.
«Известно, что европейские политики утверждают: “Путин для нас предсказуем: он как говорит, так и делает, Трамп же для нас как обезьян с гранатой”. Но это опять же: это не связано с нарушениями когнитивных функций. Такова стратегия поведения президента США», — добавил врач.
Мошенники возьмут Трампа в оборот.
В свою очередь врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов считает, что когнитивные нарушения у Трампа наблюдаются.
«Кем бы ни был человек — американцем, русским, гвинейцем, парагвайцем, и какую бы должность не занимал, из-за пожилого возраста у него могут проявляться когнитивные нарушения. И, конечно, вопросы к состоянию Трампа сегодня есть», — сказал Новоселов.
Врач констатировал, снижение когнитивных функций у американского президента проявляется в расстройстве памяти, постоянной смене позиции по тому или иному вопросу, легкомыслии в принятии решений, необдуманных заявлениях, в отсутствии критичности, падкости на лесть и конфликтности. И все это из-за излишней нагрузки.
«Трампу необходима нагрузка, соответствующая его возрасту. А у него перелеты постоянные, смена часовых поясов, переговоры, ведущиеся на разных языках и так далее», — поделился Новоселов.
Врач спрогнозировал, что при таком ритме работы и жизни состояние американского лидера в дальнейшем будет только ухудшаться, и есть опасность, что его окружат жулики.
«Представьте, что Трампа окружат жулики и пройдохи, которые разбираются в его слабостях. Это те же мошенники, которые сегодня обманывают пожилых людей по телефону с помощью лести и других психологических инструментов, только международного уровня. Если это произойдет, то возникнет удобная почва для разжигания конфликтов в разных странах», — считает Новоселов.
Грозит ли Трампу деменция.
Новоселов также оценил вероятность возникновения у Трампа деменции.
«Не всегда когнитивные нарушения являются деменцией или в итоге доведут до нее. Но тем не менее действительно есть факторы, которые провоцируют или ускоряют когнитивное снижение, в частности это избыточная нагрузка, которой себя подвергает президент США», — отметил Новоселов.
Врач констатировал, что точно сказать, возникнет ли у Трампа деменция, пока нельзя.
«Дойдет ли до деменции, или доживет американский президент до нее, покажет время. Например, у Рональда Рейгана признаки деменции стали проявляться, когда он еще был на посту главы государства. Но о том, что у него болезнь Альцгеймера, то есть деменция альцгеймеровского типа, было объявлено уже после завершения его президентского срока», — отметил Новоселов.
Врач добавил, что самый первый признак деменции — это нарушение памяти.
«Деменция — это когнитивные нарушения, только выраженные, когда заболевший не может обойтись без посторонней помощи. Так было с Байденом (ред. — экс-президент США), который забывал, где выход и куда ему нужно идти», — подытожил Новоселов.