В мэрии Уфы снова оправдывают лесоповал на центральных улицах

На днях в Уфе в сквере 50-летия Победы за Дворцом молодежи вырубили тополя. Горожане возмутились происходящим, но в мэрии столицы Башкирии заверили, что деревья аварийные и несут опасность для людей. Взамен городские власти пообещали высадить крупномеров в два раза больше.
В уфимской администрации добавили, что все работы проводят в соответствии с разрешительной документацией. Ранее деревья вырубали в парке Победы, на улице Бикбая, а также на участке «Уфимского ожерелья». В ближайшее время снесут и будут кронировать аварийные, сухостойные и перестойные деревья в парке Нефтехимиков, затем — в сквере Шакирова.
Мэр Ратмир Мавлиев потребовал высаживать на месте одного спиленного дерева два крупномера.
— Не надо демонтировать липы, хорошие деревья, — призвал градоначальник. — Мы демонтируем только переросшие опасные деревья, тополя, американские ясени и клены. То, что представляет опасность для жителей.
Отметим, что тема спиливания деревьев стала болезненной для уфимцев. В преддверии 450-летия города массовая вырубка и кронирование деревьев происходит в центре города. Уфимцы остались недовольными, глядя на пеньки и голые стволы. Они говорили, что раньше эти деревья закрывали их от солнца, и благодаря тени от листвы им было комфортно ходить по улицам.
Сначала таким образом оголили улицу Ленина, затем в центре города затронули и другие — Аксакова, Коммунистическую и Достоевского. Позже деревья стали вырубать и в других районах столицы. Через какое-то время взамен высадили новые саженцы высотой 2−3 метра. Но прижились не все, поэтому затем пришлось высаживать повторно. Новым деревьям придется расти минимум лет 15, чтобы дать тень.
Кстати, саженцы властям столицы приходятся закупать в других российских регионах и даже за границей. Мэр города Ратмир Мавлиев признался, что уфимские питомники не справляются с объемами саженцев, которые необходимы городу.
По данным мэрии, взамен деревьям, спиленным в эти дни в скверах, высадят новые во время акции «Зеленая Башкирия». Ближайшая высадка запланирована на осень — с 20 сентября по 4 октября.
Первый заместитель председателя комитета Госсобрания Башкирии по развитию институтов гражданского общества Шамиль Валеев говорит, что уфимцы болезненно относятся к вырубке деревьев, потому что чувствуют их сокращение.
— У многих горожан, когда они видят пеньки вместо тени, дает о себе знать травма, полученная ранее, когда расширяли проезжую часть в центре города и вырубили много деревьев, — констатирует он. — Решение, на мой взгляд, было не до конца осознанным, потому что в итоге часть проезжей части превратилась в парковку. Но тогда горожане очень сильно обиделись.
Кроме того, Шамиль Валеев считает, что «принятый среди городских служб подход, когда какие-то деревья называют сорными, некрасивыми, возможно, не является правильным».
— На самом деле эти деревья — такие же, как и голуби, городские существа, которые прижились в мегаполисе, — и это надо ценить, — говорит депутат. — Так что пока я не вижу развития в сторону восстановления образа Уфы как зеленого города. Не хочу никому портить праздник, но я беседовал с пожилыми архитекторами, и они рассказывали, что главным зеленым городом страны Уфа стала благодаря одной уловке. В свое время архитекторы включили в территорию Уфы участки поймы, те, на которых растет лес. Там до сих пор, слава богу, все зелено, и благодаря этому в Уфе еще сохраняется оптимальное соотношение между лесом и камнем.
По его мнению, сегодня доминирует привычный для управленцев технократический подход, когда убирают все, что не нужно для коммунального хозяйства или мешает ему. При этом, основываясь на личном опыте, Шамиль Валеев констатирует, что «никакие общественные слушания ни к чему не приводят».
Кроме того, он считает, что «эти несчастные деревья не нужны никому, кроме горожан».
— Уфимцы помнят эти деревья с того времени, когда они сами были молодыми, гуляли здесь, признавались в любви — для них это очень волнующая и трогательная история, — объясняет депутат. — Поэтому для них вырубка городских деревьев — личная трагедия. Широкого общественного движения в защиту деревьев нет. Но сейчас у страны другие проблемы, другие заботы у каждого. Но вырубка может стать триггером для того, чтобы вызвать некое возмущение, стать поводом выплеснуть накопленное раздражение.