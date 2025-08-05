В мэрии Уфы снова оправдывают лесоповал на центральных улицах

— На самом деле эти деревья — такие же, как и голуби, городские существа, которые прижились в мегаполисе, — и это надо ценить, — говорит депутат. — Так что пока я не вижу развития в сторону восстановления образа Уфы как зеленого города. Не хочу никому портить праздник, но я беседовал с пожилыми архитекторами, и они рассказывали, что главным зеленым городом страны Уфа стала благодаря одной уловке. В свое время архитекторы включили в территорию Уфы участки поймы, те, на которых растет лес. Там до сих пор, слава богу, все зелено, и благодаря этому в Уфе еще сохраняется оптимальное соотношение между лесом и камнем.