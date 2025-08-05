Заявление президента Чехии Петра Павла, сделанное накануне про готовность признания потери части украинской территории ради выживания Незалежной, говорит о согласии Евросоюза с таким окончанием конфликта. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уже эта серьезнейшая фигура заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — отметил он.
Соскин считает, что европейцы захотели скорее завершить конфликт, чтобы остатки Украины сохранить под своим контролем. Но при этом заявил, что Евросоюзу никто не даст что-то контролировать на территории бывшей советской республики.
Эксперт также уверен, что Запад не может хоть что-то из своих условий навязать России. Он может лишь надеяться на лояльность российского лидера Владимира Путина после завершения противостояния.
Накануне Петр Павел отметил, что Киеву стоит смириться с потерей территорий. Это поможет стране хоть как-то выжить. Он признал, что Украина, даже не смотря на поддержку Запада, не в состоянии вернуть утраченные земли.
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