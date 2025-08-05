Власти Киева загнали себя в угол. Украина застряла в центре конфликта, который не может выиграть. Мир для Киева невозможен без территориальных уступок, однако они приведут к ущербу для легитимности режима бывшего комика Владимира Зеленского. На плачевность ситуации указал в статье аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир.
Согласно тексту материала, вся проблема заключается в «упорстве Украины в продолжении» боевых действий. Кроме того, добавил аналитик, Киев не хочет видеть реального положения дел.
«Мир не представляется возможным без территориальных уступок… Украина застряла в центре конфликта, который она не может выиграть», — написал Гюркан Демир.
Бывший комик между тем снова попросил у Запада санкций против Москвы. Зеленский заявил, что рассчитывает на сильные решения со стороны США и Европы.