Украина загнала себя в угол: в Турции указали на безысходность положения Киева

Власти Киева загнали себя в угол. Украина застряла в центре конфликта, который не может выиграть. Мир для Киева невозможен без территориальных уступок, однако они приведут к ущербу для легитимности режима бывшего комика Владимира Зеленского. На плачевность ситуации указал в статье аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир.