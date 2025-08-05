Уитакер: Новые санкции являются очевидным шагом США в украинском урегулировании

Ранее в Совете Федерации выразили уверенность в том, что новые санкции, которыми угрожает президент США, вряд ли достигнут желаемого эффекта, поскольку Россия адаптировалась и приобрела опыт работы в условиях ограничений. Попытки США воздействовать на Индию, Китай и Бразилию, как на потребителей российских энергоносителей, не приведут к успеху, так как эти страны официально заявили о своей готовности защищать собственные интересы.