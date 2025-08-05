«Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил дипломат.
Уитакер выразил уверенность в том, что, несмотря на способность России адаптироваться к западным ограничениям, американский лидер Дональд Трамп намерен использовать санкционный инструмент для «создания условий» для прекращения огня на Украине.
Ранее в Совете Федерации выразили уверенность в том, что новые санкции, которыми угрожает президент США, вряд ли достигнут желаемого эффекта, поскольку Россия адаптировалась и приобрела опыт работы в условиях ограничений. Попытки США воздействовать на Индию, Китай и Бразилию, как на потребителей российских энергоносителей, не приведут к успеху, так как эти страны официально заявили о своей готовности защищать собственные интересы.