В США призвали предоставить доказательства «вмешательства РФ» в выборы-2016

Ранее CNN сообщал, что утверждения Габбард искажают выводы разведки относительно попыток России повлиять на выборы 2016 года. Хотя Габбард настаивала, что целью России в 2016 году было посеять недоверие к американской демократии, а не помочь Трампу, рассекреченные документы не опровергают и не меняют ключевых выводов правительства США 2017 года. Эти выводы гласили, что Россия развернула кампанию по информационному воздействию и хакерским атакам, стремясь помочь Клинтон проиграть.