В США призвали предоставить доказательства «вмешательства РФ» в выборы-2016

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила федеральным прокурорам начать расследование с участием суда присяжных. Расследование касается обвинений в том, что члены администрации Обамы сфабриковали разведданные о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Суд присяжных сможет выдавать судебные повестки в рамках уголовного расследования новых утверждений о том, что представители Демократической партии пытались очернить Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2016 года, ложно обвиняя его команду в сговоре с российским правительством. Присяжные также смогут рассмотреть вопрос о предъявлении обвинительного акта, если Министерство юстиции решит возбудить уголовное дело.
Это решение последовало за обращением директора Национальной разведки Тулси Габбард. В июле она рассекретила документы, которые, по ее заявлению, подрывают вывод администрации Обамы о том, что Россия пыталась помочь Трампу победить Хиллари Клинтон.
Габбард потребовала, чтобы Министерство юстиции расследовало действия бывшего президента Барака Обамы и высших чиновников его администрации в связи с предполагаемым заговором.
Вскоре после обращения Габбард Бонди объявила, что Минюст создает «оперативную группу» для оценки доказательств, обнародованных Габбард, и «расследования потенциальных дальнейших юридических шагов, которые могут последовать из разоблачений директора Габбард».
Добавим, что в Министерстве юстиции США отказались от комментариев.
Ранее CNN сообщал, что утверждения Габбард искажают выводы разведки относительно попыток России повлиять на выборы 2016 года. Хотя Габбард настаивала, что целью России в 2016 году было посеять недоверие к американской демократии, а не помочь Трампу, рассекреченные документы не опровергают и не меняют ключевых выводов правительства США 2017 года. Эти выводы гласили, что Россия развернула кампанию по информационному воздействию и хакерским атакам, стремясь помочь Клинтон проиграть.
Читайте также: Американский политик заступился за избитую в США россиянку.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.