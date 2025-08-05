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ВС России взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ в Купянске

Российские войска почти на 100% взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ в Купянске Харьковской области.

Российские войска почти на 100% взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«После улучшения тактического положения наших войск в Купянске и его окрестностях ВС РФ взяли под огневой контроль большую часть логистических путей украинских боевиков», — сказал он.

Марочко отметил, что любое появление вражеской техники сразу же отрабатывается ВС РФ. По ней бьют беспилотниками и маневренные группы. Скрытые позиции противника вскрывает артиллерия.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение техники для врага становится критическим. Ему приходится прятать ее в домостроениях или складах. Однако российская разведка вскрывает местонахождение вооружения и техники ВСУ и методично уничтожает.

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