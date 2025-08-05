Минэнерго Румынии ввело ЧС из-за загрязнённой нефти из Азербайджана

А ранее российский экономист Евгений Сталь заявил, что, несмотря на внешние санкции со стороны Европы, российская нефть остаётся для стран Азии самым выгодным вариантом. По его мнению, даже снижение потолка не пугает импортёров из-за высокого спроса, а определённые страны и вовсе научились обходить санкции. Из-за внешних давлений возможны точечные заморозки сделок или временные паузы, тем не менее, массового отказа не будет, уверен эксперт.