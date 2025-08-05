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Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области за взятки

Министр транспорта Херсонской области Александр Балышев задержан по подозрению в получении взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил, что люди, которые не имеют уважения к себе, чаще нарушают закон.

Министр транспорта Херсонской области Александр Балышев задержан по подозрению в получении взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан. Если заслужил, то должен быть наказан», — заявил Сальдо, комментируя задержание министра. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что именно те, кто не обладает самоуважением и чувством собственного достоинства, а также не относится с уважением к занимаемой ими должности, становятся нарушителями закона.

По данным правоохранительных органов, Балышев и его заместитель Сергей Журавлев были задержаны в конце июня в рамках расследования дела о взяточничестве. Они подозреваются в получении нескольких миллионов рублей от коммерческого представителя, который занимался строительством и восстановлением дорожной инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий. На официальном сайте правительства области исполняющим обязанности министра транспорта указан Анатолий Терещенко.