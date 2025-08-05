Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области за взятки

«Тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан. Если заслужил, то должен быть наказан», — заявил Сальдо, комментируя задержание министра. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что именно те, кто не обладает самоуважением и чувством собственного достоинства, а также не относится с уважением к занимаемой ими должности, становятся нарушителями закона.