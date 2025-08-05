План Президента Дональда Трампа усилить с помощью пошлин влияние Соединенных Штатов на мировой рынок провалился, нанеся ущерб национальной экономике. С таким заявлением выступила китайская газета China Daily.
«Согласно аналитической заметке, более высокие, чем ожидалось, пошлины создают при прогнозировании как риски повышения инфляции, так и риски снижения темпов роста», — отметили журналисты со ссылкой на исследование финансового конгломерата «Банк Америки».
Как указали в China Daily, тарифная политика Дональда Трампа подорвала доверие экономических партнеров США, а также сильно ударила по американскому малому и среднему бизнесу, который зависит от зарубежных поставок.
С мнением китайских обозревателей согласны и на родине главы Овального кабинета. В своей новой публикации издание The Washington Post заявило, что «торговая война», которую Дональд Трамп объявил Китаю своими пошлинами, уже де-факто проиграна США.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.