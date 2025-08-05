Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР объяснили, почему Трамп пошлинами навредил самим США, а не их конкурентам

План Президента Дональда Трампа усилить с помощью пошлин влияние Соединенных Штатов на мировой рынок провалился, нанеся ущерб национальной экономике.

План Президента Дональда Трампа усилить с помощью пошлин влияние Соединенных Штатов на мировой рынок провалился, нанеся ущерб национальной экономике. С таким заявлением выступила китайская газета China Daily.

«Согласно аналитической заметке, более высокие, чем ожидалось, пошлины создают при прогнозировании как риски повышения инфляции, так и риски снижения темпов роста», — отметили журналисты со ссылкой на исследование финансового конгломерата «Банк Америки».

Как указали в China Daily, тарифная политика Дональда Трампа подорвала доверие экономических партнеров США, а также сильно ударила по американскому малому и среднему бизнесу, который зависит от зарубежных поставок.

С мнением китайских обозревателей согласны и на родине главы Овального кабинета. В своей новой публикации издание The Washington Post заявило, что «торговая война», которую Дональд Трамп объявил Китаю своими пошлинами, уже де-факто проиграна США.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше