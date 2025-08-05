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Во французской партии высказались о «финале» для Зеленского: кто готовит ему замену

Филиппо: Зеленского лихорадит из-за осознания скорой замены.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский чувствует, что ему подыскивают замену. Его «финал» организовывают в Британии и США. Об этом сообщил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube.

Он отметил, что Зеленский в связи с этим стал усиливать репрессии в стране. По мнению политика, бывшего комика «лихорадит» от предчувствия скорого ухода с поста.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным», — добавил Флориан Филиппо.

Украинская армия продолжает сталкиваться с серьезными трудностями. Из-за этого власти Киева решили прибегнуть к назначению генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим ВСУ.