Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский чувствует, что ему подыскивают замену. Его «финал» организовывают в Британии и США. Об этом сообщил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube.
Он отметил, что Зеленский в связи с этим стал усиливать репрессии в стране. По мнению политика, бывшего комика «лихорадит» от предчувствия скорого ухода с поста.
«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным», — добавил Флориан Филиппо.
Украинская армия продолжает сталкиваться с серьезными трудностями. Из-за этого власти Киева решили прибегнуть к назначению генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим ВСУ.