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Минстрой предупредил узбекистанцев об уголовной ответственности за снос стен в многоэтажках

Vaib.uz (Узбекистан. 5 августа). В Узбекистане ужесточена ответственность за незаконную перепланировку в многоэтажных домах.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предупредило граждан: теперь снос стен, а также установка дополнительных дверей и окон без разрешения может обернуться не только штрафом, но и уголовным делом.

Многие жильцы, стремясь увеличить жилплощадь, сносят стены в квартирах, не задумываясь о последствиях. Однако стоит понимать: несущие стены являются основой всей конструкции здания. Их самовольное изменение ставит под угрозу прочность всего дома и может привести к трагедиям.

В случае, если такие действия уже были наказаны в рамках административного законодательства, но были повторены, нарушителя может ждать уголовная ответственность. А если из-за несанкционированной перепланировки погиб человек или кому-либо причинён тяжкий вред — возбуждается отдельное уголовное дело.

Кроме того, в Кодекс об административной ответственности были внесены изменения: увеличены штрафы за нарушение проектных требований, а также за строительство без прохождения обязательной экспертизы.

Жителям Узбекистана рекомендуется строго соблюдать строительные нормы и не вносить изменения в конструкцию жилья без соответствующих разрешений. Иначе попытка сделать квартиру удобнее может обернуться серьёзными проблемами с законом.