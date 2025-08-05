Минстрой предупредил узбекистанцев об уголовной ответственности за снос стен в многоэтажках

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предупредило граждан: теперь снос стен, а также установка дополнительных дверей и окон без разрешения может обернуться не только штрафом, но и уголовным делом.
Многие жильцы, стремясь увеличить жилплощадь, сносят стены в квартирах, не задумываясь о последствиях. Однако стоит понимать: несущие стены являются основой всей конструкции здания. Их самовольное изменение ставит под угрозу прочность всего дома и может привести к трагедиям.
В случае, если такие действия уже были наказаны в рамках административного законодательства, но были повторены, нарушителя может ждать уголовная ответственность. А если из-за несанкционированной перепланировки погиб человек или кому-либо причинён тяжкий вред — возбуждается отдельное уголовное дело.
Кроме того, в Кодекс об административной ответственности были внесены изменения: увеличены штрафы за нарушение проектных требований, а также за строительство без прохождения обязательной экспертизы.
Жителям Узбекистана рекомендуется строго соблюдать строительные нормы и не вносить изменения в конструкцию жилья без соответствующих разрешений. Иначе попытка сделать квартиру удобнее может обернуться серьёзными проблемами с законом.