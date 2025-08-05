Минстрой предупредил узбекистанцев об уголовной ответственности за снос стен в многоэтажках

В случае, если такие действия уже были наказаны в рамках административного законодательства, но были повторены, нарушителя может ждать уголовная ответственность. А если из-за несанкционированной перепланировки погиб человек или кому-либо причинён тяжкий вред — возбуждается отдельное уголовное дело.