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Демешин поручил увеличить налоговые поступления в бюджет Хабаровского края

Общие доходы консолидированного бюджета региона составили 109,7 миллиарда рублей, что на 12 процентов выше показателей прошлого года.

Источник: Соцсети

В первом полугодии 2025 года доходы бюджета Хабаровского края значительно выросли. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

По последним данным, которые привёл глава края, налоговые поступления в регионе увеличились на 11,8 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом и достигли 93,1 миллиарда рублей. Общие доходы консолидированного бюджета составили 109,7 миллиарда рублей, что на 12 процентов выше показателей прошлого года.

«Мы должны быть существенно эффективнее в реализации государственных финансовых полномочий. Поручаю проанализировать проблемные отрасли и найти резервы для роста налоговых поступлений», — подчеркнул Демешин.

Основной вклад в рост доходов вносят горнодобывающие предприятия, промышленность, рыбохозяйственный комплекс и индивидуальное предпринимательство. Большая часть расходов — 76,4 миллиарда рублей из 113 миллиардов — направлена на социальную сферу, включая финансирование новых национальных проектов.