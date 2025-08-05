Демешин поручил увеличить налоговые поступления в бюджет Хабаровского края

По последним данным, которые привёл глава края, налоговые поступления в регионе увеличились на 11,8 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом и достигли 93,1 миллиарда рублей. Общие доходы консолидированного бюджета составили 109,7 миллиарда рублей, что на 12 процентов выше показателей прошлого года.