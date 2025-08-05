Крупнейшая нефтяная компания Индии заменила «черное золото» РФ поставками из США

Один из крупнейших импортеров нефти в Индии достиг с рядом стран соглашений о приобретении «черного золота», чтобы заменить поставки из России. Подробности приводит информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.
По данным журналистов, речь идет об Indian Oil Corporation (IOC) — крупнейшей компании, специализирующейся на переработке нефти.
Как указали в Reuters, фирма уже заключила контракты экспортерами в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах и Канаде. Общий объем закупок составляет порядка 7 миллионов баррелей.
Однако ранее также поступали сообщения и о ряде индийских компаний, продолжающих приобретать российскую нефть, несмотря на угрозы со стороны Президента США Дональда Трампа. Член Совета Федерации Алексей Пушков уже прокомментировал сложившуюся неоднозначную ситуацию.
Тем не менее руководство Китая официально отвергло требование американской Администрации разорвать с РФ все контракты на поставку углеводородов.
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