Трамп пригрозил Индии ростом пошлин: в Нью-Дели заявили о потере доверия

Президент США Дональд Трамп заявил о планах существенно увеличить импортные пошлины на индийские товары в ответ на деятельность Индии в сфере торговли российскими энергоресурсами.
«Индия не только закупает крупные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть приобретенного сырья на открытом рынке, извлекая из этого существенную прибыль», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
До этого глава Белого дома ввёл с 1 августа импортные пошлины на индийские товары в размере 25 процентов.
Индию предупредили о многомиллиардных убытках при отказе от российской нефти.
Журнал The Economic Times написал, что Индии грозят серьёзные финансовые потери в случае, если поддастся на давление Вашингтона и откажется от закупок российской нефти. Авторы публикации сослались на данные аналитического центра Kpler.
В статье уточняется, что при текущем уровне импорта в 1,8 млн баррелей в сутки и утрате скидки в $5 за баррель, дополнительные расходы на импорт могут достичь $9−11 млрд в год. При этом существует риск ещё большего повышения, если на фоне снижения поставок из России мировые цены на нефть продолжат расти.
В публикации также утверждается, что сейчас Россия покрывает от 32 до 40% потребностей Индии в этом сырье, что даёт ей возможность сдерживать рост стоимости топлива и снижать общие расходы на энергоресурсы.
В Индии заявили о потере доверия к Трампу.
Индийский политолог Пратап Бхан Мехта заявил, что угрозы со стороны Дональда Трампа по поводу введения новых тарифов привели к потере доверия Нью-Дели к Вашингтону. Эксперт выразил мнение, что подобные заявления Белого дома подрывают уже существующие связи.
Он также считает, что отношения между Индией и США достигли одного из самых низких уровней за всю историю их взаимодействия. Политолог пояснил, что нападки Трампа усложняют торговые переговоры с Нью-Дели и исключают возможность компромисса.
Пратап Бхан Мехта отметил, что президент США унизил индийского премьер-министра Нарендру Моди, заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был улажен благодаря вмешательству Вашингтона.
В Госдуме заявили, что попытки превратить КНР и Индию в рычаг давления обречены на провал.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 2 августа обратил внимание, что западные страны пытаются с помощью вторичных санкций и тарифов использовать Китай и Индию как инструмент давления на Россию. Он выразил уверенность, что такая стратегия обречена на провал.
По словам Слуцкого, ни одна из этих стран не собирается подчиняться требованиям западного меньшинства. Парламентарий уточнил, что следование этим правилам было бы абсурдом.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Индия, вероятно, откажется от закупок российской нефти, чтобы заключить торговое соглашение с США. Позднее появилась информация о том, что индийское правительство не отдавало распоряжений о прекращении импорта сырья из РФ.