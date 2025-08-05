Трамп пригрозил Индии ростом пошлин: в Нью-Дели заявили о потере доверия

В статье уточняется, что при текущем уровне импорта в 1,8 млн баррелей в сутки и утрате скидки в $5 за баррель, дополнительные расходы на импорт могут достичь $9−11 млрд в год. При этом существует риск ещё большего повышения, если на фоне снижения поставок из России мировые цены на нефть продолжат расти.