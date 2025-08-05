В США призвали предоставить в суд доказательства вмешательства РФ в выборы

Генпрокурор США Пэм Бонди призвала неназванного федерального прокурора предоставить в суд доказательства российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году, передает телеканал Fox News.
Сообщается, что Бонди прислала распоряжение, в котором обязывает представить большому жюри доказательства относительно предполагаемого заговора с целью связать кандидата на пост президента США 2016 года Дональда Трампа с Россией.
Ранее Трамп заявил, что экс-президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны понести ответственность за распространение ложной информации о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Сообщалось, что ФБР раскрыло попытки Клинтон распространить фейки о РФ и Трампе в 2016 году.
Телеканал Fox News, между тем, сообщал, что ФБР пыталось сжечь документы, доказывающие сговор против Трампа с Россией.