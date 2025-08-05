Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с Алиевым в Баку

Российский лидер Владимир Путин позвонил режиссеру Никите Михалкову, когда тот обедал с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым. Об этом режиссер рассказал в своей программе «Бесогон» в эфире «Россия 24».
По словам Михалкова, встреча с Алиевым прошла много лет назад во время его визита в Баку по приглашению местных кинематографистов. Во время обеда с лидером Азербайджана раздался звонок от российского лидера.
Михалков также напомнил о давних связях между Россией и Азербайджаном. В частности, отметил, что по инициативе Гейдара Алиева, отца нынешнего президента, многие азербайджанские студенты получили возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Кроме того, режиссер упомянул, что более 40 граждан Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, а сам Гейдар Алиев занимал должность генерала КГБ.
— Когда Ильхам Гейдарович услышал, что я говорю с нашим президентом, я понял по его лицу, что это его сильно как-то взволновало, — заявил Никита Михалков.
Ранее Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказываться участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».