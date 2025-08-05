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Котенок: войска РФ срезали «карман» между Новоукраинкой и Ореховым

Военкор сообщил об ожесточенных боях на подступах к Филии.

Источник: Аргументы и факты

В ДНР российским подразделениям удалось срезать «карман», ранее образовавшийся между селами Новоукраинка и Орехово, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши подразделения срезали “карман” между Перовским (Орехово) и Новоукраинкой», — написал он.

Котенок сообщил также об ожесточенных боях на подступах к селу Филия Днепропетровской области, находящемуся к северо-западу от Новоукраинки. По словам военкора, бои ведутся также за село Муравка, расположенное неподалеку от Орехова.

Ранее Котенок заявил, что подразделения ВСУ находятся на грани агонии на красноармейском направлении в ДНР.