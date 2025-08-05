Снайперы отработали скрытное передвижение и маскировку в Хабаровском крае

Военнослужащие Восточного военного округа провели тренировку в полевых условиях. Основной упор был сделан на маскировку, разведку целей и скрытное перемещение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровском крае прошли учения для военнослужащих, проходящих подготовку по специальности «снайпер». Занятия проходили в рамках плановой подготовки бойцов Восточного военного округа.
Военные работали в снайперских парах. Основная задача — скрытное выдвижение к месту выполнения учебно-боевых задач. Особое внимание уделялось организации огневой позиции и ее маскировке. Для этого применялись как специальные средства, так и подручные материалы.
На втором этапе военнослужащие тренировались передвигаться на открытой местности, где практически нет естественных укрытий. Такие условия максимально приближены к боевым, когда каждый лишний звук может выдать позицию.
Также бойцы совершенствовали навыки по разведке целей. Для этого использовались современные оптические приборы и прицельные комплексы.
Завершились учения сдачей зачетов. Снайперы должны были незаметно подойти к условному противнику и быть первыми, кто его обнаружит.