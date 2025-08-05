Сын Кадырова Адам стал куратором оказания помощи Газе от Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил новую должность — теперь он является куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями региона.
Соответствующую инициативу одобрили во время встречи директора ведомства Аслана Абдулаева и советника главы Чечни Усмана Байсултанова. В ходе переговоров они затронули тему оказания гуманитарной помощи жителям Газы.
— Глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров никогда не остается в стороне, когда беда касается мусульман. Его личное участие и постоянное внимание к судьбе палестинского народа — это пример подлинного братства и сострадания, — цитирует Абдулаева пресс-служба Департамента.
Недавно Адам Кадыров также отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов. Подробнее о мероприятии — в материале «Вечерней Москвы».