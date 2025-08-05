ВСУ атаковали с воздуха четыре российских региона

За прошедшую ночь над территорией четырех регионов российские системы противовоздушной обороны уничтожили 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в обновленной сводке военного ведомства.
Больше половины — 13 БПЛА — ликвидировано в небе над Брянской областью. Еще семь воздушных целей сбито над Ростовским регионом. По два беспилотника уничтожено в Калужской и Смоленской областях, пояснили в Минобороны.
Ранее «МК» писал, что в Ростовской области системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Под удар попали сразу несколько муниципалитетов, возникло несколько возгораний.