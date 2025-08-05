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ВСУ атаковали с воздуха четыре российских региона

За прошедшую ночь над территорией четырех регионов российские системы противовоздушной обороны уничтожили 24 вражеских беспилотника.

За прошедшую ночь над территорией четырех регионов российские системы противовоздушной обороны уничтожили 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в обновленной сводке военного ведомства.

Больше половины — 13 БПЛА — ликвидировано в небе над Брянской областью. Еще семь воздушных целей сбито над Ростовским регионом. По два беспилотника уничтожено в Калужской и Смоленской областях, пояснили в Минобороны.

Ранее «МК» писал, что в Ростовской области системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Под удар попали сразу несколько муниципалитетов, возникло несколько возгораний.

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