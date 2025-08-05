Уитакер назвал «очевидный следующий шаг» США для прекращения огня

Под названием «Мертвая рука» на Западе известна система «Периметр» (индекс УРВ РВСН — 15Э601; другое название — «Устройство Судного дня») — это комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом, который может принять решение о нем с минимальным участием человека или вовсе без него. Она была разработана в разгар холодной войны, и западные страны некоторое время выражали сомнение в том, что такая система действительно существует. В 2011 году командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что «Периметр» существует и находится на боевом дежурстве. «И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет из “Периметра”, — сказал он.