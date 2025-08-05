Уитакер назвал «очевидный следующий шаг» США для прекращения огня

Вторичные санкции и пошлины против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, — «это очевидный следующий шаг в попытке положить конец этой войне», считает Уитакер.
4 августа Трамп пригрозил существенно повысить тарифы за перепродажу Индией российской нефти, но на сколько вырастут пошлины — не уточнил. Белый дом 1 августа анонсировал для этой страны пошлину в 25%.
Bloomberg сообщал, что, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов, Индия не отказывается от поставок из России. Нью-Дели покупает российскую нефть вынужденно, так как ее традиционные поставщики перенаправили поставки в Европу, пояснили в индийском МИДе. Критику Трампа там считают необоснованной.
Американский лидер сократил срок для урегулирования конфликта России и Украины с 50 до 10 дней. Он истекает 8 августа. Трамп обещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса.
Действия главы Белого дома вызвали полемику между ним и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым в соцсетях. Последний, комментируя срок для урегулирования конфликта, заявил, что американский президент «играет с Россией в ультиматум», а «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне». Трамп в ответ посоветовал оппоненту «следить за своими словами» и предупредил, что тот «вступает на очень опасную территорию». Медведев предложил ему вспомнить любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и то, как может быть опасна не существующая в природе «мертвая рука».
Под названием «Мертвая рука» на Западе известна система «Периметр» (индекс УРВ РВСН — 15Э601; другое название — «Устройство Судного дня») — это комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом, который может принять решение о нем с минимальным участием человека или вовсе без него. Она была разработана в разгар холодной войны, и западные страны некоторое время выражали сомнение в том, что такая система действительно существует. В 2011 году командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что «Периметр» существует и находится на боевом дежурстве. «И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет из “Периметра”, — сказал он.
После этого Трамп заявил, что поручил передислоцировать две американские атомные подлодки «в надлежащие регионы». Позднее он уточнил, что их направят ближе к России.
«Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой», — заявил после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.