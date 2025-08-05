Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсера Юрия Бардаша объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего российский паспорт, в федеральный розыск.

Служба безопасности Украины объявила музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего российский паспорт, в федеральный розыск. Соответствующая информация содержится в базах данных украинских правоохранительных органов, доступ к которым получило РИА «Новости».

Украинский суд вынес Бардашу заочный обвинительный приговор, назначив наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В мае 2024 года против продюсера было возбуждено уголовное производство по четырем статьям. Ему инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя, распространение материалов с призывами к нарушению территориальной целостности, пропаганду военных действий и обоснование вооруженной агрессии против Украины.

Юрий Бардаш является основателем и продюсером музыкальных коллективов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна» и «Коррупция».

Читайте также: На Украине объявили в розыск еще одного популярного российского певца.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.