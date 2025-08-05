Продюсера Юрия Бардаша объявили в розыск на Украине

В мае 2024 года против продюсера было возбуждено уголовное производство по четырем статьям. Ему инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя, распространение материалов с призывами к нарушению территориальной целостности, пропаганду военных действий и обоснование вооруженной агрессии против Украины.