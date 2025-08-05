Продюсера Юрия Бардаша объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего российский паспорт, в федеральный розыск. Соответствующая информация содержится в базах данных украинских правоохранительных органов, доступ к которым получило РИА «Новости».
Украинский суд вынес Бардашу заочный обвинительный приговор, назначив наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В мае 2024 года против продюсера было возбуждено уголовное производство по четырем статьям. Ему инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя, распространение материалов с призывами к нарушению территориальной целостности, пропаганду военных действий и обоснование вооруженной агрессии против Украины.
Юрий Бардаш является основателем и продюсером музыкальных коллективов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна» и «Коррупция».
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