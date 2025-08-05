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Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова находится в этой стране с рабочим визитом.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. По прибытии в город Туркменбаши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив жизненно важное значение включенных в ее повестку вопросов для устойчивого развития региона.

«Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Самарканде в апреле этого года», — говорится в сообщении.

Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику многопланового сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного доверия и учета общих интересов:

продолжаются плодотворные и активные контакты на всех уровнях, а также гуманитарные обмены;

с начала года товарооборот составил $600 млн;

углубляется кооперация в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики.

совместно создается приграничная торговая зона «Шават-Дашогуз»;

в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне предусмотрено проведение заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.

Также лидеры обменялись мнениями по повестке Конференции ООН и запланированной этой осенью в Ташкенте седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4—5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

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