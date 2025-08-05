Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. По прибытии в город Туркменбаши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив жизненно важное значение включенных в ее повестку вопросов для устойчивого развития региона.
«Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Самарканде в апреле этого года», — говорится в сообщении.
Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику многопланового сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного доверия и учета общих интересов:
продолжаются плодотворные и активные контакты на всех уровнях, а также гуманитарные обмены;
с начала года товарооборот составил $600 млн;
углубляется кооперация в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики.
совместно создается приграничная торговая зона «Шават-Дашогуз»;
в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне предусмотрено проведение заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.
Также лидеры обменялись мнениями по повестке Конференции ООН и запланированной этой осенью в Ташкенте седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова