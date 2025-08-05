Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили

Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив жизненно важное значение включенных в ее повестку вопросов для устойчивого развития региона.