Times Now: угрозы Трампа в адрес Индии не ухудшат ее отношения с РФ

По его данным, советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал планирует посетить Москву на этой неделе для укрепления двусторонних отношений. Кроме того, за визитом Аджита Довала последует поездка министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара. Она должна состояться в конце августа.