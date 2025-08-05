Times Now: угрозы Трампа в адрес Индии не ухудшат ее отношения с РФ

Угрозы лидера США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин на индийские товары за торговлю страны с РФ не приведут к охлаждению отношений России и Индии, передает телеканал Times Now.
По его данным, советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал планирует посетить Москву на этой неделе для укрепления двусторонних отношений. Кроме того, за визитом Аджита Довала последует поездка министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара. Она должна состояться в конце августа.
Ранее Дональд Трамп выразил намерение значительно увеличить импортные пошлины на товары из Индии в ответ на действия страны в сфере торговли с российскими энергоресурсами. До этого американский лидер ввел тарифы на индийские товары в размере 25%.
По словам политолога Пратапа Бхана Мехты, угрозы Дональда Трампа негативно сказались на доверии Индии к США.