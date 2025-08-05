Лебедев: в Лозовой в результате ударов разрушены цеха, где собирали БПЛА

В ночь на вторник в городе Лозовая Харьковской области нанесены удары по цехам, в которых собирали дроны для ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Разрушены цеха, где ранее фиксировалась сборка БПЛА», — написал он.
Лебедев сообщил также по взрывах в районе железнодорожного узла, использовавшегося противником для переброски техники в направлении Славянска.
Власти Лозовой сообщили о повреждении критической инфраструктуры в результате взрывов, прогремевших в городе минувшей ночью.
Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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