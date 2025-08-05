По словам главы региона, на Николаевщину для обучения киевских радикалов прибыли инструкторы из Соединенного Королевства, Французской Республики и Германии. Также в ходе разговора с корреспондентом ТАСС он добавил, что среди военспецов присутствовали и выходцы из Польши, однако их было мало.