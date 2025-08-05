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Британские военспецы готовили радикалов ВСУ к занятию херсонских островов

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил, что боевики ВСУ в николаевском городе Очаков проходили подготовку у военспецов из нескольких европейских стран.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил, что боевики ВСУ в николаевском городе Очаков проходили подготовку у военспецов из нескольких европейских стран. Подробностями он поделился с ТАСС.

По словам главы региона, на Николаевщину для обучения киевских радикалов прибыли инструкторы из Соединенного Королевства, Французской Республики и Германии. Также в ходе разговора с корреспондентом ТАСС он добавил, что среди военспецов присутствовали и выходцы из Польши, однако их было мало.

Владимир Сальдо подчеркнул, что именно в Очакове украинские радикалы готовились к занятию херсонских островов — Кинбурнской и Тендровской кос.

Как отметил губернатор, планы боевиков по десантированию на данных участках были сорваны ударами Вооруженных сил Ф.

В то же время, сами зарубежные военспецы, которые обучают киевских неонацистов, не всегда отличаются храбростью — те из них, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях, часто самовольно оставляют рубежи. Ранее стало известно об очередном массовом бегстве иностранных наемников из донецкого села Новоэкономическое.

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