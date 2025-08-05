Бойцы ВС РФ не дают украинской артиллерии закрепиться возле Константиновки

Российские артиллеристы-десантники не дают артиллерии ВСУ возможности закрепиться возле города Константиновка в ДНР после отхода из-под Часова Яра. Об этом рассказал РИА Новости один из десантников с позывным Синара.
Уточняется, что украинских военнослужащих не пропускают бойцы 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
«С контрбатарейной борьбой у них проблемы, им просто не дают стоять, их сметают. Мы им закрепиться не даем. Бывает, подгоняют что-то дальнобойное. Бывает, что по флангам 155-й падает», — отметил собеседник информагентства.
К слову, ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ, который мешал их продвижению к Константиновке.