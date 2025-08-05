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Лебедев: штабы и узлы связи ВСУ стали целями ударов в двух регионах Украины

По данным координатора подполья, под удары попали также логистические хабы противника.

Источник: Аргументы и факты

Штабы и узлы связи ВСУ были среди целей ударов, нанесенных по военным объектам на территории Киевской и Житомирской областей накануне вечером, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киевщина и Житомирщина. Поздний вечер — серия взрывов. Цели — штабы, узлы связи и логистические хабы», — написал он.

Он сообщил также об «отработка» по критически важной инфраструктуре на территории двух регионов.

Ранее стало известно о нанесении ударов по цехам сборки БПЛА в городе Лозовая Харьковской области.

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