В администрации президента намерены создать новое управление: когда оно появится и чем будет заниматься

По информации издания, создание нового управления находится в завершающей стадии, так что структурные изменения в АП могут произойти уже в августе-сентябре этого года. В числе первоочередных задач ведомства — гуманитарное сотрудничество с другими странами, а также продвижение «мягкой силы». Возглавить управление должен опытный чиновник, который, в том числе, знаком со сложными госпроектами.