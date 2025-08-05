В администрации президента намерены создать новое управление: когда оно появится и чем будет заниматься

В структуре администрации президента России может появиться новое управление, в чью компетенцию будет входить работа со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга. Об этом со ссылкой на источники сообщает сайт «Ведомости».
По информации издания, создание нового управления находится в завершающей стадии, так что структурные изменения в АП могут произойти уже в августе-сентябре этого года. В числе первоочередных задач ведомства — гуманитарное сотрудничество с другими странами, а также продвижение «мягкой силы». Возглавить управление должен опытный чиновник, который, в том числе, знаком со сложными госпроектами.
Собеседник издания не исключил также, что новое управление создадут на базе управления президента по приграничному сотрудничеству.
Напомним, летом 2018 года Владимир Путин, подписав целую серию указов о переназначениях в администрации президента, продолжил эту работу двумя указами «О мерах по оптимизации структуры администрации». Реорганизации подверглись многие управления, плюс появилось еще одно — по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Летом 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России подписал много указов, касающихся администрации главы государства. Пресс-секретарь Владимира Путина перечислил самые основные.