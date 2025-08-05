АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане.
Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии.
В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.
Касым-Жомарт Токаев находится в Туркменистане с визитом, предусматривающим участие в конференции ООН.
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