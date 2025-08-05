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Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии

На встрече обсуждали приоритеты сотрудничества между странами региона.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане.

Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии.

В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.

Касым-Жомарт Токаев находится в Туркменистане с визитом, предусматривающим участие в конференции ООН.

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