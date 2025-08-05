Китай поставил США на место из-за требований о России

В Китае считают недопустимым обсуждение со стороны США торгово-экономических отношений между КНР и Россией. Такое мнение высказали в посольстве Поднебесной в Америке, передает ТАСС.
Такая реакция последовала на рассмотрение американской стороной введения санкций против КНР из=-за якобы поддержки российской спецоперации на Украине.
«Китай всегда придерживался справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и работает над его политическим урегулированием. При этом Китай не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — пояснили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что Поднебесная выстраивает с Россией взаимовыгодное сотрудничество на основе равенства. И отвергли злоупотребления США односторонними санкциями. В посольстве заявили, что Китай следит за развитием ситуации, а в случае обострения будет защищать свои интересы.