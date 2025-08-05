Китай поставил США на место из-за требований о России

«Китай всегда придерживался справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и работает над его политическим урегулированием. При этом Китай не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — пояснили в посольстве.