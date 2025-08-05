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Türkiye сообщила о скором визите Эрдогана в Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает газета Türkiye.

Источник: Reuters

По данным турецкого издания, ключевыми темами визита могут стать соглашение о свободной торговле и урегулирование российско-украинского конфликта.

Посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал в интервью «РБК Украина», что Киев сейчас работает над организацией визита турецкого лидера, личное приглашение ему передал Зеленский.

Ключевой темой поездки дипломат назвал ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое, по его словам, «важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции». «Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом», — пояснил Джелял.

Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной было подписано 3 февраля 2022 года. Турция ратифицировала его в августе прошлого года.

23 июля, в день третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, президент Турции встретился с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в Анкаре. По словам Ермака, они обсудили безопасность, вызовы региональной стабильности и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества между государствами.

В ходе третьего раунда Россия и Украина обсудили меморандумы по урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении Москвы объявлять на линии соприкосновения короткие, по 24−48 часов, перемирия «для того, чтобы была возможность для санитарных команд забрать раненых, чтобы была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов».

Киев, в свою очередь, предложил провести до конца августа встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

«На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец», — заявил в ответ на предложение Мединский.

В прошлый раз Зеленский и Эрдоган встречались 15 мая в Анкаре. На следующий день Россия и Украина провели в Стамбуле первые за три года прямые переговоры.

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