Türkiye сообщила о скором визите Эрдогана в Киев

Ключевой темой поездки дипломат назвал ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое, по его словам, «важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции». «Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом», — пояснил Джелял.