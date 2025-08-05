Потери в живой силе заставили ВСУ срочно менять под Харьковом штурмовиков на мехбригаду

Стоит отметить, что сообщения российских силовиков о потере боеспособности радикалами ВСУ подтверждают и отечественные военкоры, которые обращают внимание на необычные детали. Ранее Александр Коц заметил одну особенность, которая «намекает» на подготовку бегства киевских формирований из Харьковщинины.