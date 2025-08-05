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Потери в живой силе заставили ВСУ срочно менять под Харьковом штурмовиков на мехбригаду

Убыль личного состава на Харьковском направлении заставила командование ВСУ провести срочную ротацию.

Убыль личного состава на Харьковском направлении заставила командование ВСУ провести срочную ротацию. Подробнее о ситуации ТАСС рассказали в российском силовом ведомстве.

«…Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы», — отметил собеседник информагентства.

Как указали в ТАСС, речь идет о позициях ВСУ к западу от города Волчанск.

Направленная на данный участок 72-я отдельная механизированная бригада формирований киевского режима должна перенять рубежи штурмовиков, которых из-за больших потерь передислоцируют в тыл.

Стоит отметить, что сообщения российских силовиков о потере боеспособности радикалами ВСУ подтверждают и отечественные военкоры, которые обращают внимание на необычные детали. Ранее Александр Коц заметил одну особенность, которая «намекает» на подготовку бегства киевских формирований из Харьковщинины.

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