Убыль личного состава на Харьковском направлении заставила командование ВСУ провести срочную ротацию. Подробнее о ситуации ТАСС рассказали в российском силовом ведомстве.
«…Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, речь идет о позициях ВСУ к западу от города Волчанск.
Направленная на данный участок 72-я отдельная механизированная бригада формирований киевского режима должна перенять рубежи штурмовиков, которых из-за больших потерь передислоцируют в тыл.
Стоит отметить, что сообщения российских силовиков о потере боеспособности радикалами ВСУ подтверждают и отечественные военкоры, которые обращают внимание на необычные детали. Ранее Александр Коц заметил одну особенность, которая «намекает» на подготовку бегства киевских формирований из Харьковщинины.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.