Глава Камчатки Солодов требует отставки главы Вилючинска из-за жалоб людей

Напомним, утром 30 июля произошло землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. По словам ученого Алексея Остапчука, в ближайшие месяцы в регионе могут произойти другие сильные землетрясения.