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Глава Камчатки Солодов требует отставки главы Вилючинска из-за жалоб людей

Владимир Солодов назвал неудовлетворительной работу администрации Вилючинска и ее реагирование на землетрясение.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после мониторинга работы главы руководителя Вилючинска Ивана Головчака потребовал его отставки.

В своем Telegram-канале он пояснил, что получает много жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации Вилючинска. А после произошедшего сильного землетрясения количество нареканий возросло.

По словам Солодова, он объехал дома, социальные объекты и пункты временного размещения в Вилючинске и убедился в справедливости жалоб жителей. Глава Камчатки назвал неудовлетворительной работу администрации города и ее реагирование на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, утром 30 июля произошло землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. По словам ученого Алексея Остапчука, в ближайшие месяцы в регионе могут произойти другие сильные землетрясения.