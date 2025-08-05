Главные новости 5 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 августа 2025.
Назван «следующий шаг» США для урегулирования кризиса на Украине
Индия отреагировала на претензии из-за покупки российской нефти
В Румынии объявили ЧС из-за загрязненной азербайджанской нефти
В Румынии после прибытия в страну 92 тыс. тонн сырой нефти из Азербайджана, загрязненной органическими хлоридами, объявили ЧС кризисного уровня. В стране отказались от следующей партии азербайджанских нефтепродуктов. Для непрерывной работы НПЗ Минэнерго распорядилось выгрузить нефть из аварийных запасов.
США ускорят реализацию программы строительства АЭС на Луне
В NASA намерены ускорить исполнение программы строительства ядерного реактора на Луне. Сокращение сроков возведения объекта связано с конкуренцией — в агентстве опасаются, что Россия и Китай могут обогнать США в космической гонке. Страна, построившая АЭС на Луне, сможет установить там «запретную зону».
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска
Глава Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Ивана Головчака. Отстранение от должности руководителя муниципалитета связано с жалобами местных жителей на неудовлетворительную работу чиновников, особенно после землетрясения. Губернатор счел претензии граждан справедливыми.