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Главные новости 5 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 5 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 августа 2025.

Назван «следующий шаг» США для урегулирования кризиса на Украине

Введение санкций против покупателей российской нефти должно стать следующим шагом США в процессе прекращения российско-украинского конфликта. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. По его мнению, ограничения должны коснуться Китая, Индии и Бразилии.

Индия отреагировала на претензии из-за покупки российской нефти

В МИД Индии сделали заявление после обвинений со стороны Запада из-за покупки российских нефтепродуктов. В ведомстве заметили, что европейские государства сами продолжают вести торговлю с РФ, а Индия перешла на нефть из России, потому что другие поставщики перенаправили свою продукцию в Европу.

В Румынии объявили ЧС из-за загрязненной азербайджанской нефти

В Румынии после прибытия в страну 92 тыс. тонн сырой нефти из Азербайджана, загрязненной органическими хлоридами, объявили ЧС кризисного уровня. В стране отказались от следующей партии азербайджанских нефтепродуктов. Для непрерывной работы НПЗ Минэнерго распорядилось выгрузить нефть из аварийных запасов.

США ускорят реализацию программы строительства АЭС на Луне

В NASA намерены ускорить исполнение программы строительства ядерного реактора на Луне. Сокращение сроков возведения объекта связано с конкуренцией — в агентстве опасаются, что Россия и Китай могут обогнать США в космической гонке. Страна, построившая АЭС на Луне, сможет установить там «запретную зону».

Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска

Глава Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Ивана Головчака. Отстранение от должности руководителя муниципалитета связано с жалобами местных жителей на неудовлетворительную работу чиновников, особенно после землетрясения. Губернатор счел претензии граждан справедливыми.