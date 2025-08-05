Главные новости 5 августа 2025 года

В МИД Индии сделали заявление после обвинений со стороны Запада из-за покупки российских нефтепродуктов. В ведомстве заметили, что европейские государства сами продолжают вести торговлю с РФ, а Индия перешла на нефть из России, потому что другие поставщики перенаправили свою продукцию в Европу.