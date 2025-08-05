«Ведомости»: Новое управление планируют создать в администрации президента

В администрации российского президента могут создать новое управление. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в газете «Ведомости» со ссылкой на источники.
Оно будет специализироваться на работе с государствами ближнего зарубежья. Кроме того, специалисты будут прорабатывать отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.
В материале добавили, что нововведения произойдут в августе-сентябре. На данный момент разработка управления находится на завершающей стадии. Основная задача ведомства будет заключаться в «гуманитарном сотрудничестве» с другими странами.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон о создании реестра цифровых платформ в России. В перечень включат платформы, где оператор, партнеры и пользователи заключают гражданско-правовые договоры.
Кроме того, 9 июля Путин поручил МВД России создать электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина» к 30 июня 2026 года. Согласно указу, ресурс создается для формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.