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«Ведомости»: Новое управление планируют создать в администрации президента

В администрации российского президента могут создать новое управление. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в газете «Ведомости» со ссылкой на источники.

В администрации российского президента могут создать новое управление. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в газете «Ведомости» со ссылкой на источники.

Оно будет специализироваться на работе с государствами ближнего зарубежья. Кроме того, специалисты будут прорабатывать отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.

В материале добавили, что нововведения произойдут в августе-сентябре. На данный момент разработка управления находится на завершающей стадии. Основная задача ведомства будет заключаться в «гуманитарном сотрудничестве» с другими странами.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон о создании реестра цифровых платформ в России. В перечень включат платформы, где оператор, партнеры и пользователи заключают гражданско-правовые договоры.

Кроме того, 9 июля Путин поручил МВД России создать электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина» к 30 июня 2026 года. Согласно указу, ресурс создается для формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.