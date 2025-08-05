«Следы бесчеловечных преступлений»: ВСУ казнили мужчину в районе Красноармейска в ДНР

«Что стало причинной — пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем. Однако по страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казнённых мирных жителей, можно сказать одно — это только начало и чем дальше, тем, увы, больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений», — сообщили в силовых структурах.