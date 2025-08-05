«Следы бесчеловечных преступлений»: ВСУ казнили мужчину в районе Красноармейска в ДНР

«Что стало причинной — пророссийская позиция убитого или что-то иное, мы пока не узнаем. Однако по страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казнённых мирных жителей, можно сказать одно — это только начало и чем дальше, тем, увы, больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений», — сообщили в силовых структурах.
На вид мужчине было за 50. Ноги были связаны футболкой, а руками он, судя по всему, пытался закрыться от выстрела. Причины казни пока точно не установлены. Он подчеркнул, что случаи таких находок могут участиться по мере продвижения российских войск.
Это уже не первый случай издевательств ВСУ на мирными жителями. Ранее при зачистке северной части Купянска российские бойцы обнаружили тело ещё одного мирного жителя. Пред смертью мужчину жестоко пытали, а затем использовали как живой щит.