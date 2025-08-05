В Староконстантинове Хмельницкой области Украины российская армия нанесла мощный удар по военному аэродрому ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Староконстантинов и Хмельницкая область. Дважды за сутки — утром и в районе полудня — серия прилетов. По данным источников, цели — аэродромная инфраструктура, склады ГСМ и техобслуживания авиации», — рассказал собеседник.
Лебедев добавил, что минувшей ночью Россия нанесла серию ударов еще в двух приграничных регионах — Сумской и Черниговской области. Атаке подверглись пункты временной дислокации противника, склады и стоянки военной техники.
Ранее «МК» писал, что российские войска почти на 100% взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ в Купянске Харьковской области.
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