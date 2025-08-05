«Это геноцид»: о наступившем голоде на оккупированной территории предупреждали еще в прошлом году

«Но считать массовый голод следствием недавней блокады — это неправильное понимание того, как работает голод и что происходит в Газе, — утверждает эксперт. — Люди не умирают от голода внезапно, дети не умирают так быстро. Это происходит потому, что их так долго намеренно ослабляли. Само государство Израиль с момента своего создания использовало продовольствие в качестве оружия. Оно может ослаблять и ужесточает свою систему борьбы с голодом в ответ на давление, и оно совершенствовало ее в течение 25 лет.».