«Это геноцид»: о наступившем голоде на оккупированной территории предупреждали еще в прошлом году

«Никто не должен удивляться», — говорит эксперт ООН Майкл Фахри, который еще в прошлом году предупреждал о голоде в Газе. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание, который забил тревогу в начале 2024 года, настаивает: «Израиль морит Газу голодом. Это геноцид».
Эксперт ООН, который более 500 дней назад впервые предупредил о том, что Израиль организует кампанию преднамеренного массового голода в Газе, заявил, что правительства и корпорации не могут утверждать, что они удивлены происходящим сейчас ужасом.
«Израиль создал самую эффективную машину для борьбы с голодом, которую только можно себе представить. Поэтому, хотя всегда шокирующе видеть, как людей морят голодом, никто не должен удивляться. Вся информация была обнародована с начала 2024 года», — сказал The Guardian Майкл Фахри, специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание.
«Израиль морит Газу голодом. Это геноцид. Это преступление против человечности. Это военное преступление. Я повторяю это, и повторяю, и повторяю, я чувствую себя Кассандрой», — утверждает Фахри, имея в виду греческую мифологическую фигуру, чьи предупреждения и предсказания были проигнорированы.
Как напоминает The Guardian, 9 октября 2023 года — через два дня после смертоносного нападения ХАМАСА — тогдашний министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о «полной осаде» сектора Газа и заявил, что прекратит подачу электроэнергии, продовольствия, воды и топлива. По данным ООН и международного агентства по оказанию помощи, к декабрю 2023 года жители Газы составляли 80% населения мира, страдающего от катастрофического голода.
В настоящее время массовый голод, недоедание и болезни приводят к резкому росту числа смертей, связанных с голодом, по всей Газе: в период с апреля по середину июля более 20 000 детей были госпитализированы из-за острого недоедания, согласно Комплексной классификации этапов продовольственной безопасности (IPC), глобальной инициативе, которая предоставляет данные о голоде в режиме реального времени и голод для ООН и групп по оказанию помощи.
Ранее на этой неделе IPC предупредила, что в секторе Газа в настоящее время разыгрывается «наихудший сценарий массового голода».
Фахри был одним из первых, кто предупредил о надвигающемся голоде и необходимости срочных действий, чтобы помешать Израилю уморить голодом 2 миллиона человек в Газе, пишет The Guardian.
В интервью The Guardian, опубликованном 28 февраля 2024 года, Фахри сказал: «Мы никогда не видели, чтобы гражданское население голодало так быстро и полностью, таково единодушное мнение экспертов по борьбе с голодом … Преднамеренное лишение людей продовольствия, безусловно, является военным преступлением. Израиль объявил о своем намерении уничтожить палестинский народ, полностью или частично, просто за то, что он палестинец… Сейчас это ситуация геноцида».
В следующем месяце международный суд ООН признал опасность геноцида в Газе и обратил внимание на «распространение массового голода». Международный суд заявил, что Израиль должен немедленно принять все необходимые и эффективные меры в сотрудничестве с ООН для обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, кров, топливо и медикаменты.
В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Галлант стали первыми лицами в истории, которые были официально обвинены международным судом в преднамеренном использовании голода, что является военным преступлением.
Фахри опубликовал подробный отчет для ООН о многолетнем контроле Израиля над производством продовольствия и поставками его палестинцам, который означал, что 80% жителей Газы зависели от гуманитарной помощи, когда в октябре 2023 года министр Галлант объявил о блокаде сектора.
Тем не менее, Израиль практически не предпринимает никаких действий, чтобы остановить голодание палестинцев, чего он добивается, систематически уничтожая местное производство продовольствия (теплицы, сады, сельскохозяйственные угодья) и блокируя оказание помощи — в нарушение международного права, пишет The Guardian.
По словам Фахри, именно поэтому в Газе сейчас начался голод: «Голод всегда связан с политикой, всегда предсказуем и всегда может быть предотвращен. Но у слова “голодать” нет определения. Мы не морим людей голодом, мы морим их голодом — и это неизбежно приводит к голоду, если не предпринимаются политические действия, чтобы его избежать.».
«Но считать массовый голод следствием недавней блокады — это неправильное понимание того, как работает голод и что происходит в Газе, — утверждает эксперт. — Люди не умирают от голода внезапно, дети не умирают так быстро. Это происходит потому, что их так долго намеренно ослабляли. Само государство Израиль с момента своего создания использовало продовольствие в качестве оружия. Оно может ослаблять и ужесточает свою систему борьбы с голодом в ответ на давление, и оно совершенствовало ее в течение 25 лет.».
Несмотря на суровые изображения палестинцев, напоминающих скелеты, израильское правительство и некоторые его союзники продолжают настаивать на том, что голод является результатом логистических проблем, а не государственной политики, подчеркивает The Guardian. На прошлой неделе Нетаньяху заявил: «В Газе нет политики голода. В Газе нет голода».
ЮНИСЕФ в числе многих гуманитарных организаций подтверждает, что масштабы недоедания и голода усилились с начала марта 2025 года, когда Израиль в одностороннем порядке нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Израиль восстановил полную блокаду после того, как пропустил несколько грузовиков с гуманитарной помощью во время прекращения огня, хотя учреждения ООН и благотворительные организации на местах заявили, что этого никогда не было достаточно для полного удовлетворения потребностей голодающего, больного и ослабленного населения.
Гуманитарный фонд Газы (GHF), непрозрачная логистическая группа, поддерживаемая Израилем и администрацией Трампа, начал свою деятельность в мае, а вооруженную охрану обеспечивали частные подрядчики и израильские военные. В ответ на недоказанные заявления о том, что ХАМАС отвлекает международную помощь, было разрешено заменить 400 распределительных центров ООН всего четырьмя по всей Газе.
ООН и сотни организаций, занимающихся оказанием помощи, осудили этот шаг как использование гуманитарной помощи в качестве оружия, что нарушает давно установленные гуманитарные нормы. 1 июня израильские солдаты убили 32 человека на объектах GHF, и с тех пор более 1300 голодающих палестинцев были убиты при попытке получить доступ к продовольствию. Израиль уже давно стремится дискредитировать и ослабить ООН и другие международные механизмы, включая суды, которые, по его мнению, враждебны его продолжающейся фактической аннексии палестинских территорий, обвиняя их в антисемитизме.
«Это использование помощи не в гуманитарных целях, а для контроля над населением, для его перемещения, для унижения и ослабления людей, что является частью их военной тактики. GHF так пугает, потому что это может быть новая милитаризованная антиутопия помощи будущего», — говорит Фахри.
В своем заявлении GHF отвергла сообщения о гибели палестинцев как «ложную и преувеличенную статистику» и обвинила ООН в том, что она делает недостаточно. «Если бы ООН и другие организации сотрудничали с нами, мы могли бы покончить с голодом, отчаянием и случаями насилия практически за одну ночь. Мы могли бы расширить масштабы, добавить больше мест распространения и наладить прямую доставку по месту жительства, которую GHF сейчас пилотирует», — сказал представитель фонда.
Число погибших от голода и массовых убийств в центрах оказания гуманитарной помощи превышает по меньшей мере 60 000 палестинцев, погибших от израильских бомб и танков. Исследования показали, что реальное число погибших почти наверняка намного выше, и Израиль продолжает отказывать международным исследователям и журналистам во въезде в Газу, пишет The Guardian.
Фахри и другие эксперты ООН неоднократно призывали государства-члены и корпорации принять меры, чтобы остановить бомбардировки и голод, сократив финансовую и военную помощь и торговлю с Израилем, а также введя широкомасштабные экономические и политические санкции.
Фахри утверждает, что в свете того, что США постоянно накладывают вето на резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня, Генеральная ассамблея ООН обязана призвать миротворцев сопровождать гуманитарные конвои в Газу: «У них большинство голосов, и, что самое важное, миллионы людей требуют этого. Простые люди пытаются прорваться через незаконную блокаду, чтобы доставить гуманитарную помощь, чтобы соблюдать международное право, которое не соблюдают их правительства. Для чего еще у нас есть миротворцы, если не для того, чтобы положить конец геноциду и предотвратить голодную смерть?».