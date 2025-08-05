Домашний арест экс-президента страны БРИКС вызвал недовольство в США

США осуждают судью Верховного суда Бразилии за вынесение решения о домашнем аресте экс-президента Жаира Болсонару. В Вашингтонее утверждают, что судья пытается «заставить замолчать оппозицию», поскольку Болсонару обвиняют в нарушении запрета, введенного из-за опасений, что он может скрыться до суда.
Судья Верховного суда Бразилии распорядился о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару за нарушение «превентивных мер», которые были приняты в преддверии суда над ним в связи с предполагаемой попыткой государственного переворота, пишет The Guardian.
Согласно постановлению, вынесенному в понедельник судьей Александром де Мораесом, лидер бразильских ультраправых нарушил запрет на использование социальных сетей, который был введен в прошлом месяце, когда ему также было приказано носить электронный браслет на лодыжке.
Мораес написал, что, когда в воскресенье демонстранты вышли на улицы в нескольких городах по всей стране в поддержку бывшего президента, Болсонару использовал аккаунты союзников в социальных сетях для распространения сообщений, содержащих «явное поощрение и подстрекательство к нападению на Верховный федеральный суд и открытую поддержку иностранного вмешательства в судебную систему Бразилии».
«Нет никаких сомнений в том, что мера предосторожности была нарушена», — написал Мораес.
Судья, на которого на прошлой неделе США наложили санкции за его роль в деле Болсонару, распорядился поместить его под домашний арест в окруженном пальмами комплексе, где Болсонару арендует особняк на юге столицы Бразилии, с ограничением посещений близкими членами семьи и адвокатами.
Федеральной полиции было приказано забрать все мобильные телефоны, имеющиеся в резиденции, отмечает The Guardian. Посетителям, имеющим разрешение на встречу с бывшим президентом, не разрешается пользоваться мобильными телефонами, фотографировать или записывать видео.
Представитель пресс-службы Болсонару подтвердил, что в понедельник вечером он был помещен под домашний арест в своей резиденции в Бразилиа полицией, которая изъяла его мобильный телефон.
Адвокаты Болсонару заявили в заявлении, что будут обжаловать это решение, утверждая, что бывший президент не нарушал никаких судебных постановлений.
Государственный департамент США в заявлении, опубликованном его бюро по делам Западного полушария в понедельник, осудил решение судьи и заявил, что «привлечет к ответственности всех, кто содействовал санкционированному поведению».
«Судья Мораес, который в настоящее время находится под санкциями США в отношении нарушителя прав человека, продолжает использовать институты Бразилии, чтобы заставить замолчать оппозицию и угрожать демократии, — заявили в бюро. — Введение еще больших ограничений на способность Жаира Болсонару защищать себя публично не является государственной услугой. Пусть говорит Болсонару!».
Мораес заявил, что тарифы Трампа в отношении Бразилии и «ложные» санкции, направленные против него и других судей Верховного суда, стали частью «незаконной и аморальной» уловки с целью воспрепятствовать правосудию, которая была разработана группой бразильских «предателей», которые лоббировали иностранные власти для осуществления «враждебных действий» против страны. экономика страны.
В своем постановлении в понедельник Мораес отметил, что, несмотря на запрет пользоваться социальными сетями, лидер ультраправых принял участие по телефону в демонстрации в поддержку Болсонару на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в воскресенье. Во время митинга один из его сыновей-политиков, сенатор Флавио Больсонару, поднес телефон к микрофону, чтобы толпа могла услышать речь бывшего президента.
Сам сенатор разместил в социальных сетях видео, на котором Болсонару обращается к сторонникам по телефону, но позже удалил запись. Мораес утверждал, что удаление было «вопиющей» попыткой скрыть нарушение ограничений, установленных судом.
«Вопиющее пренебрежение превентивными мерами было настолько очевидным, что — стоит повторить — собственный сын обвиняемого, сенатор Флавио Нантес Болсонару, решил удалить пост из своего аккаунта в соцсети, чтобы скрыть нарушение закона», — написал Мораес.
Ордер на арест является частью продолжающегося дела Верховного суда, в котором Болсонару обвиняется в руководстве заговором с целью отмены результатов последних выборов, на которых нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва победил бывшего армейского капитана.
Ожидается, что судебный процесс завершится позднее в этом году, и Болсонару может грозить тюремное заключение сроком более 40 лет, отмечает The Guardian.
«Болсонару арестовывают постепенно», — сказал политический комментатор Фернандо Габейра в эфире GloboNews. — Верховный суд, сознательно или нет, поэтапно отправляет его в тюрьму, чтобы избежать серьезного потрясения".
В Бразилии в последние дни политическая обстановка накаляется, и тысячи сторонников Болсонару в воскресенье собрались у здания центрального банка, чтобы выразить свою поддержку. Многие из этих протестующих призывали президента США Дональда Трампа, который недавно ввел в Бразилии 50-процентные пошлины в отместку за предполагаемую «охоту на ведьм» против Болсонару, предпринять дальнейшие действия, чтобы помочь спасти своего лидера.
«Я хотел бы обнять Трампа и сказать ему: спасибо, что беспокоишься о нас», — сказал 64-летний Альваро Джуниор, один из сторонников Болсонару, который держал плакат с надписью «Спасибо тебе, Трамп».
Вокруг верховного суда, министерства иностранных дел и конгресса были возведены металлические заграждения в ожидании возможных протестов правых или насилия.
На прошлой неделе Трамп еще больше разжег политический огонь, введя санкции против Мораеса, которого министр финансов США Скотт Бессент обвинил в «ответственности за репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания, нарушающие права человека, и политизированные судебные преследования, в том числе против бывшего президента Жаира Болсонару».
В постановлении, вынесенном в понедельник, Мораес заявил, что Болсонару «повторил свое незаконное поведение в еще более суровой и вызывающей манере», продолжая «призывать и подстрекать главу иностранного государства к принятию мер, направленных на незаконное вмешательство в нормальный ход судебного разбирательства — в попытке оказать общественное давление на бразильские власти, что является вопиющим нарушением национального суверенитета».