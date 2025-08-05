Домашний арест экс-президента страны БРИКС вызвал недовольство в США

В Бразилии в последние дни политическая обстановка накаляется, и тысячи сторонников Болсонару в воскресенье собрались у здания центрального банка, чтобы выразить свою поддержку. Многие из этих протестующих призывали президента США Дональда Трампа, который недавно ввел в Бразилии 50-процентные пошлины в отместку за предполагаемую «охоту на ведьм» против Болсонару, предпринять дальнейшие действия, чтобы помочь спасти своего лидера.