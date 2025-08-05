Украинские боевики снизили интенсивность контратак в районе Юнаковки Сумской области и отказываются идти на штурм российских позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156 омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений», — рассказал источник.
Собеседник также отметил, что на другом участке фронта боевики не оставляют попыток выбить ВС РФ с позиций. Они хотят сдержать бойцов группировки войск РФ «Север» в Новоконстантиновке.
Ранее «МК» писал, что российские войска почти на 100% взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ в Купянске Харьковской области.
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