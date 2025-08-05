«Тяжелейшее поражение»: президента Швейцарии разнесли после неправильного разговора с Трампом

Швейцарские СМИ были менее снисходительны. «Столкнувшись с Трампом, Келлер-Саттер, несомненно, была слишком наивна», — гласил заголовок в таблоиде Blick, в то время как 24 Heures заявили, что то, что должно было стать ее «шедевром», обернулось «самым тяжелым поражением в ее политической карьере».