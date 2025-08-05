«Тяжелейшее поражение»: президента Швейцарии разнесли после неправильного разговора с Трампом

Президент Швейцарии попала под огонь критики после того, как ее телефонный разговор с Трампом привел к тарифному шоку. Карин Келлер-Саттер обвинили в неправильном ведении переговоров, поскольку акции упали после того, как в отношении Швейцарии введены пошлины в размере 39%.
Швейцарский фондовый рынок резко упал, кабинет министров провел переговоры о кризисе, а президента страны Карин Келлер-Саттер обвинили в том, что она неправильно провела важный телефонный разговор с Белым домом после того, как Дональд Трамп ввел в отношении страны шокирующие экспортные пошлины в размере 39%, пишет The Guardian.
Швейцария, родина некоторых из самых известных в мире брендов класса люкс, была ошеломлена после того, как президент США в пятницу ввел одну из самых высоких тарифных ставок в рамках своей программы «Перезагрузка мировой торговли». Отраслевые ассоциации заявили, что десятки тысяч рабочих мест оказались под угрозой.
Местные СМИ сообщали, что после трех месяцев переговоров участники переговоров полагали, что им удалось добиться введения 10%-ной пошлины на экспорт в США, ключевой рынок для швейцарских товаров, таких как роскошные часы, ювелирные изделия и шоколад, а также машины и фармацевтические препараты.
Но после 30-минутного разговора с Келлер-Саттер в четверг вечером, который был охарактеризован как «раздражительный», «катастрофический» и «сильно недооцененный», Трамп ввел налог, даже превышающий 31%, который он объявил в свой так называемый «день освобождения» в апреле.
Швейцарский фондовый индекс «голубых фишек» открылся снижением на 1,8% в понедельник, в первый день торгов с момента объявления тарифов в Национальный день Швейцарии, государственный праздник. Кабинет министров заявил после экстренного заседания, что улучшит свое предложение Трампу.
«Швейцария вступает в этот новый этап, готовая представить более привлекательное предложение, принимая во внимание опасения США и стремясь облегчить текущую ситуацию с тарифами», — говорится в заявлении.
Официальные лица Швейцарии опровергли сообщения о том, что ставка в 39% была введена из-за телефонного разговора между Трампом и Келлер-Саттер, министром финансов и нынешним президентом, в рамках системы ротации в стране. «Разговор не увенчался успехом», — сообщил источник в правительстве.
«Это не было хорошим исходом для Швейцарии. Но ссоры не было. Трамп с самого начала дал понять, что у него совершенно другая точка зрения, что 10%-ных пошлин недостаточно», — сказал источник Reuters.
Швейцарские СМИ были менее снисходительны. «Столкнувшись с Трампом, Келлер-Саттер, несомненно, была слишком наивна», — гласил заголовок в таблоиде Blick, в то время как 24 Heures заявили, что то, что должно было стать ее «шедевром», обернулось «самым тяжелым поражением в ее политической карьере».
По словам Ханса Герсбаха, экономиста из Цюрихского университета, эта ставка окажет огромное влияние на ориентированную на экспорт экономику Швейцарии и может спровоцировать рецессию, особенно если в нее будут включены фармацевтические препараты, которые не покрываются страхованием.
Швейцарские компании, чей экспорт в США составляет около одной шестой от общего объема их зарубежных продаж, сталкиваются с одними из самых высоких пошлин в США — более высокие показатели были введены только для Лаоса, Мьянмы и Сирии — 40−41%. ЕС и Великобритания договорились о 15% и 10% соответственно.
Министр по делам бизнеса Гай Пармелин заявил в понедельник общественному радио RTS, что правительству необходимо «полностью понять, что произошло, почему президент США принял такое решение. Как только мы обсудим это, мы сможем решить, что делать дальше».
Пармелин сказал, что Берн будет действовать быстро, пересмотрит свое предложение и «надеется чего-то достичь» к 7 августа, когда тарифы должны были вступить в силу. Он и Келлер-Саттер готовы отправиться в Вашингтон для дальнейших переговоров, если это необходимо, добавил он.
Министр бизнеса сказал, что Трамп сосредоточился на дефиците торгового баланса США со Швейцарией, который в прошлом году составил 38,5 млрд швейцарских франков (35,8 млрд фунтов стерлингов). По его словам, страна могла бы предложить закупать больше сжиженного природного газа в США, как это сделал ЕС, или швейцарские компании могли бы больше инвестировать в США.
Келлер-Саттер заявила в пятницу, что Берн продолжит переговоры с Вашингтоном, но может предложить лишь ограниченные уступки, поскольку импорт из США уже имеет свободный доступ на рынок на 99,3%, а несколько швейцарских компаний вложили значительные средства в США.
Аналитики заявили, что тарифы все еще могут измениться в любой момент из-за непредсказуемости администрации Трампа, и некоторые из них предположили, что их базовый вариант заключается в том, что для Швейцарии в конечном итоге будет установлена ставка, аналогичная ставке ЕС.