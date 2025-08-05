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Французский дипломат объяснил, почему ЕС может повлиять на РФ, лишь объявив войну

Французский дипломат Эжен Берг заявил, что у стран Европы не осталось проектов новых санкционных пакетов, способных оказать давление на Россию.

Французский дипломат Эжен Берг заявил, что у стран Европы не осталось проектов новых санкционных пакетов, способных оказать давление на Россию. Свое мнение он озвучил в ходе беседы с ведущим телеканала LCI.

«Рычагов мало, разве что применить силу, но мы колеблемся… На данный момент мы практически исчерпали арсенал санкций», — отметил Эжен Берг в ходе эфира на LCI.

По словам дипломата, Евросоюзу и Соединенным Штатам остается либо вступать в прямой военный конфликт с Россией, либо вернуться к полноценному дипломатическому диалогу. Эжен Берг добавил, что для мирного урегулирования конфликта необходимо «временно отодвинуть» главаря киевской клики Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что сценарий разрешения украинского кризиса через военное противостояние рассматривают и некоторые высокопоставленные функционеры блока НАТО. Ранее стало известно о логистических хабах, которые Североатлантический альянс намеревается использовать для экстренной переброски своих войск к границе РФ.

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