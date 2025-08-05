Медстрах Молдовы тратит больше, чем получает: данные за январь-июль

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. За семь месяцев текущего года Национальная медицинская страховая компания (НМСК) накопила доходы более 8,3 миллиарда леев, а расходы составили порядка 9,5 миллиарда леев, сообщили в пресс-службе компании.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы увеличились на 867 млн леев, или на 11,6%. Что касается расходной части, то из общей суммы 9,4 миллиарда леев были перечислены поставщикам медицинских услуг и фармации. Эта сумма более чем на 800 миллионов леев превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
По данным НМСК, большую часть доходов, или 5,4 миллиарда леев, составляют взносы на ОМС, рассчитываемые как процент от заработной платы. Они увеличились примерно на 656 миллионов леев по сравнению с январем-июлем 2024 года.
Фиксированные страховые взносы, уплачиваемые неработающими гражданами, принесли в бюджет более 335 миллионов леев, что на 68 миллионов леев больше, чем в том же периоде 2024 года.
Прочие доходы, в том числе уплаченные резидентами IT-парка, составили около 165 миллионов леев, что на 34 миллиона больше, чем в прошлом году.
За первые семь месяцев текущего года трансферты из государственного бюджета составили 2,4 миллиарда леев.