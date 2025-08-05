Медстрах Молдовы тратит больше, чем получает: данные за январь-июль

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы увеличились на 867 млн леев, или на 11,6%. Что касается расходной части, то из общей суммы 9,4 миллиарда леев были перечислены поставщикам медицинских услуг и фармации. Эта сумма более чем на 800 миллионов леев превышает показатель аналогичного периода прошлого года.