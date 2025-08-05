Для стран ЦА и Кавказа: ООН построит в Узбекистане Агроинновационный хаб

«Рабаб Фатима отметила, что предложенная Узбекистаном концепция Агроинновационного хаба в настоящее время рассматривается ФАО. По ее словам, планируется создание двух таких хабов — один в Африке, другой в Узбекистане. Вопросы сотрудничества в этом направлении будут детально обсуждены в рамках конференции», — говорится в сообщении.