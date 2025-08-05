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Будет курировать ближнее зарубежье: В администрации президента создают новое управление

В администрации президента РФ может появиться новое управление, которое займётся гуманитарным сотрудничеством и продвижением «мягкой силы» в странах ближнего зарубежья и Глобального Юга, сообщила газета «Ведомости».

Источник: Life.ru

«Управление будет заниматься в первую очередь “гуманитарным сотрудничеством” с другими странами. Ещё один (из источников “Ведомостей” близких к АП — прим. Life.ru) поясняет, что в задачи новой структуры будет входить также продвижение “мягкой силы”, — говорится в материале.

По данным источников, изменения в структуре администрации могут произойти уже в августе-сентябре. Новое управление сосредоточится на взаимодействии с рядом стран ближнего зарубежья, а также будет курировать гуманитарные инициативы в некоторых регионах Глобального Юга. В числе задач — развитие культурных, образовательных и информационных проектов за рубежом, а также продвижение российских интересов за счёт так называемой «мягкой силы». Руководителем может стать человек с опытом в сложных государственных инициативах. Не исключено, что основу нового блока составит нынешнее управление по приграничному сотрудничеству.

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