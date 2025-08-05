Будет курировать ближнее зарубежье: В администрации президента создают новое управление

По данным источников, изменения в структуре администрации могут произойти уже в августе-сентябре. Новое управление сосредоточится на взаимодействии с рядом стран ближнего зарубежья, а также будет курировать гуманитарные инициативы в некоторых регионах Глобального Юга. В числе задач — развитие культурных, образовательных и информационных проектов за рубежом, а также продвижение российских интересов за счёт так называемой «мягкой силы». Руководителем может стать человек с опытом в сложных государственных инициативах. Не исключено, что основу нового блока составит нынешнее управление по приграничному сотрудничеству.